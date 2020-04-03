Широков: коронавирус застал правительство врасплох

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков во время прямого эфира в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал, чем занимается на карантине, организованном из-за пандемии коронавируса, а также поделился мнением о мерах, предпринятых руководством страны.



«Дома хорошо сидится. Только на второй дом езжу – на эфиры. А так у меня много дел, дети дистанционно учатся. Плюс можно выйти поиграть с ребёнком, у меня же участок небольшой. Пяточёк, чтоб над футбольной техникой поработать с ребёнком, есть. Старший учится до 15:30. Дистанционное обучение — это удобно, но дети должны общаться между собой. Может, стоит пару недель учиться, а пару нет? Или так сделать по семестрам. Но чтобы в школу они тоже ходили. У нас ребёнок даже стал лучше учиться, когда начали дистанционно заниматься. Он сам занимается, но чувствует наше присутствие, уже по русскому с четвёрки переехал на пятёрку.



Меры правительства правильные. Но с бизнесом они рассчитывают, что те сами выйдут из этой ситуации. Думаю, расчёт на то, что пролонгируют арендные соглашения. Вирус застал правительство врасплох. Большинство бизнесов умрёт – это печально, но так. Мне не совсем понятно, из чего бизнесменам выплачивать деньги. С другой стороны, если объявить ЧС, то всё пойдёт на бюджет. Москва продержится, а регионы — нет. Не знаю, что выйдет, но будет тяжело. Нужно учитывать мнения малого и среднего бизнеса, но не будет такого, что им дадут денег», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

Широков: а что плохого предложила Терешкова? Где гарантия, что Путина изберут?