Широков рассказал о чемпионском духе, который он передал «Спартаку»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» затронул тему своего ухода из московского «Спартака».

«Мне нравилось разговаривать с Александром Жирковым из «Спартака», он же не футбольный функционер. Ему нравилось узнавать футбольные дела. Можно сказать, что я вдохнул в него чемпионский дух, который он передал «Спартаку», который через год после моего ухода, стал чемпионом.

Были пункты в контракте, которые они хотели убрать, а я не хотел убирать. Я назвал эти пункты при переговорах, а если вы включаете заднюю, то поэтому и не можете выиграть ничего 16 лет. Капитан сборной вряд ли будет считаться слабым игроком», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.