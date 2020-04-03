Широков рассказал о чемпионском духе, который он передал «Спартаку»
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» затронул тему своего ухода из московского «Спартака».
«Мне нравилось разговаривать с Александром Жирковым из «Спартака», он же не футбольный функционер. Ему нравилось узнавать футбольные дела. Можно сказать, что я вдохнул в него чемпионский дух, который он передал «Спартаку», который через год после моего ухода, стал чемпионом.
Были пункты в контракте, которые они хотели убрать, а я не хотел убирать. Я назвал эти пункты при переговорах, а если вы включаете заднюю, то поэтому и не можете выиграть ничего 16 лет. Капитан сборной вряд ли будет считаться слабым игроком», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
Широков: я не настолько плохо выгляжу, чтобы быть подписанным на Навального
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