Дуглас Коста поддержал челлендж и переоделся в женщину
Нападающий «Ювентуса» и сборной Бразилии Дуглас Коста принял участие в известном челлендже.
Суть челленджа заключается в следующем: пара снимает себя на видео, наступает короткая пауза, и они меняются одеждой. В ролике Коста обменивается со своей девушкой. Ролик был выложен на канале 433 в «Инстаграме».
Видео доступно на «Чемпионате».
В челлендже с переодеванием приняли участие защитник «Зенита» Эмануэль Маммана и бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш.
В настоящее время в большинстве футбольных чемпионатов по всему миру объявлена пауза из-за пандемии коронавируса. Среди них и представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига. Еврокубковые матчи были перенесены на неопределённый срок.
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