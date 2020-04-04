Дуглас Коста поддержал челлендж и переоделся в женщину

Нападающий «Ювентуса» и сборной Бразилии Дуглас Коста принял участие в известном челлендже.



Суть челленджа заключается в следующем: пара снимает себя на видео, наступает короткая пауза, и они меняются одеждой. В ролике Коста обменивается со своей девушкой. Ролик был выложен на канале 433 в «Инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».



В челлендже с переодеванием приняли участие защитник «Зенита» Эмануэль Маммана и бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш.



В настоящее время в большинстве футбольных чемпионатов по всему миру объявлена пауза из-за пандемии коронавируса. Среди них и представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига. Еврокубковые матчи были перенесены на неопределённый срок.