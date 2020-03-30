Зе Луиш поддержал челлендж и переоделся в женщину

Нападающий «Порту» Зе Луиш, известный в России по выступлению за московский «Спартак», принял участие в новом челлендже.



Суть челленджа заключается в том, что пара снимает себя на видео, после чего наступает короткая пауза и они меняются одеждой. В ролике Зе Луиш меняется ей со своей русской девушкой Алесей, которая опубликовала видео в своём «инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее в челлендже с переодеванием принял участие защитник «Зенита» Эмануэль Маммана.

В настоящее время в большинстве футбольных чемпионатов по всему миру объявлена пауза в связи с пандемией коронавируса. Среди них и представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига. Еврокубковые матчи были перенесены на неопределённый срок.