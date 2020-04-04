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«Интер» и «Милан» поборются за Ракитича

«Интер» и «Милан» поборются за Ракитича
Футбол / Испания 0

Сразу два итальянских гранда заинтересованы в услугах полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича. Как сообщает El Mundo, ближайшим летом хорват получит предложения от «Интера» и «Милана».

Ранее сообщалось, что в услугах Ивана заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус». Сам игрок и его семья предпочитают остаться в Испании, поэтому рассматривает вариант с мадридским «Атлетико». Также сообщалось о желании хорвата вернуться в «Севилью», из которой он и перебрался в столицу Каталонии.

В этой кампании Ракитич помог «Барселоне» в 30 матчах во всех турнирах. В активе хорвата 4 результативные передачи. Сама «Барселона» не скрывает желания разгрузить зарплатную ведомость посредством продажи футболиста.

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