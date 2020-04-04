«Интер» и «Милан» поборются за Ракитича
Сразу два итальянских гранда заинтересованы в услугах полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича. Как сообщает El Mundo, ближайшим летом хорват получит предложения от «Интера» и «Милана».
Ранее сообщалось, что в услугах Ивана заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус». Сам игрок и его семья предпочитают остаться в Испании, поэтому рассматривает вариант с мадридским «Атлетико». Также сообщалось о желании хорвата вернуться в «Севилью», из которой он и перебрался в столицу Каталонии.
В этой кампании Ракитич помог «Барселоне» в 30 матчах во всех турнирах. В активе хорвата 4 результативные передачи. Сама «Барселона» не скрывает желания разгрузить зарплатную ведомость посредством продажи футболиста.
Экс-спортивный директор «Милана»: Ракитич был в восторге от моего предложения
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