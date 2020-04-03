Экс-спортивный директор «Милана»: Ракитич был в восторге от моего предложения

Бывший спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли рассказал о возможной идее приглашения в клуб хорватского полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.
«Я об этом ещё никогда не рассказывал. Когда я работал в «Милане», я летал в Барселону, чтобы лично встретиться с Ракитичем. Это было как раз в момент его переговоров с «Барселоной» по продлению контракта.
Мы приехали к нему домой на машине, из гаража мы попали в лифт, затем в квартиру. И я сразу приступил к разговору. Он был в восторге от моего предложения и сказал, что обязательно рассмотрит его, если переговоры с «Барсой» зайдут в тупик. Я до сих пор помню тот разговор, это был диалог с настоящим чемпионом, у которого в голове только футбол и профессиональная карьера, а не мысли о деньгах и выгоде», — приводит слова Мирабелли Milan News.
Мирабелли был спортивным директором в течение краткосрочного проекта «Милана» в период с апреля 2017 года по июль 2018 года, когда клубом владел китайский консорциум Йонгхонга Ли. Тот сезон «Милан» завершил на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 64 очками, потратив перед сезоном более € 190 млн на 11 игроков.
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