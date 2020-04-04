У вице-президента «Барселоны» диагностирован коронавирус

Первый вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер заразился коронавирусом, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, выздоровление 57-летнего функционера протекает без осложнений, его симптомы не вызывают опасений. Напомним, ранее коронавирус был диагностирован у директора медицинской службы «Барселоны» Рамона Канала, а также у врача гандбольной команды каталонцев Хосепа Антони Гутьерреса.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1 млн человек. Число погибших превысило 58 тыс. человек. В настоящее время чемпионат Испании приостановлен. Аналогичные меры введены практически во всех национальных первенствах по всему миру.