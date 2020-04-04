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Каррера: возобновление сезона возможно, но футбол при пустых трибунах — не лучший вариант

Каррера: возобновление сезона возможно, но футбол при пустых трибунах — не лучший вариант
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера, ранее возглавлявший «Спартак» и «Ювентус», высказался о возобновлении сезона, приостановленного ранее из-за пандемии коронавируса.

«Мы тоже закрыты дома. Мы можем выходить только за продуктами, нас уже останавливали на улице. Насколько сложно будет вернуться к футболу? Сейчас это последнее, о чём я думаю. Нужно понять, когда мы сможем играть без опасений за здоровье. Футбол при пустых трибунах — не лучший вариант.

Думаю, мы могли бы возобновить сезон, но это нужно делать, рассматривая множество факторов. Особенно важно обратить внимание на безопасность болельщиков и людей, которые работают в футбольной сфере. Было бы неплохо возобновить сезон с заполненными стадионами. Но это непросто», — приводит слова Карреры Tuttomercatoweb со ссылкой на Radio Bianconera.

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