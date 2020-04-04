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Экс-игрок ЦСКА Шарлия — о коронавирусе: в Турции многое оставляют на волю случая

Экс-игрок ЦСКА Шарлия — о коронавирусе: в Турции многое оставляют на волю случая
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший защитник ЦСКА Звонимир Шарлия, выступающий за турецкий клуб «Касымпаша», рассказал о ситуации с коронавирусом в Турции.

«Я ошеломлён, как и другие люди. Избегаю новостей, стараюсь думать о вирусе как можно меньше. Мне кажется, в Турции не паникуют и многое оставляют на волю случая. Поступают стандартные инструкции от клуба, в которых советуют избегать скоплений людей, мыть руки и всё то, что советуют остальные.

Дни кажутся одинаковыми. Я сплю как можно дольше, так что день проходит быстрее. Ем что-то, потом иду на базу клуба, чтобы тренироваться. Стараюсь проводить там много времени. Потом иду домой, провожу время с друзьями и смотрю сериалы. Пока у меня есть возможность гулять перед сном. Люблю играть в Counter Strike и Football Manager. Что касается сериалов, сейчас заканчиваю новый сезон „Острых козырьков“», — приводит слова Шарлии Podravski.

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