Украинский защитник «Славии-Мозырь»: белоруса, россиянина и украинца отличит только язык

Защитник белорусской «Славии-Мозырь» Юрий Пантя рассказал, в чем отличие между украинцами, россиянами и белорусами.
«На крымском телевидении постоянно пропаганда России. Но во всех странах свое телевидение пропагандирует свою страну. Так же и в Крыму. Телевидение же русское. Например, в Белоруссии ничего такого нет. Это наиболее нейтральная страна по ситуации между Украиной и Россией.
В Крыму всё успокоилось. Нет каких-то обид. Люди себе живут и здравствуют, ни на кого не обижаясь. Сами государства Россия и Украина ссорятся. Я украинец. Считаю, что не буду другой национальности. Даже не было мысли в голове стать белорусом или русским. Я патриот своей страны и мысли о смене гражданства никогда не было.
Если поставить в один ряд украинца, белоруса и россиянина, что их отличит? Да язык только отличит. А так — мы один народ. Для меня мы все славяне. Почти ничем не отличаемся», — цитирует Пантю Ua.tribuna.com.
Ранее Пантя жил в Крыму и выступал в местном чемпионате. Футболист родом из украинских Черновцов.
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