Гюндоган: Левандовски — лучший нападающий в мире

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о форварде мюнхенской «Баварии» Роберте Левандовском. Ранее футболисты вместе выступали за дортмундскую «Боруссию».
«Было очень приятно играть с Робертом. Он всё время прибавлял и прибавлял. С технической точки зрения Левандовски всегда был великолепен, а теперь к этому добавилось хладнокровие. Он феноменально забивает голы. Для меня Роберт — лучший и наиболее совершенный нападающий в мире на этот момент», — приводит слова Гюндогана Goal со ссылкой на DAZN.
В нынешнем сезоне Левандовски забил 25 мячей и отдал 3 голевых паса в 23 матчах немецкой Бундеслиги. В 6 встречах Лиги чемпионов польский форвард записал в свой актив 11 голов и 2 результативные передачи. Ещё 3 забитыми мячами 31-летний игрок отметился в 3 матчах Кубка Германии.
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