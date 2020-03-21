Левандовски с супругой пожертвовали € 1 млн на борьбу с коронавирусом

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски и его супруга Анна пожертвовали на борьбу с пандемией коронавируса € 1 млн.

«Сегодня все мы осознаём трудность ситуации, которая нас окружает. Сегодня все мы играем в одной команде. Давайте будем единодушны и сильны в этой борьбе. Если мы можем помочь кому-то, давайте сделаем это. Добро возвращается», — цитирует заявление супружеской пары Sportowe Fakty.

Ранее нападающий «Манчестер Сити» Лерой Зане поддержал кампанию по борьбе с коронавирусом, запущенную игроками «Баварии» Йозуа Киммихом и Леоном Горецкой. Немецкий форвард пожертвовал € 500 тыс. на помощь пострадавшим из-за эпидемии коронавируса и на покупку медицинского оборудования.