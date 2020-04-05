Главный тренер БАТЭ: мы люди подневольные и не можем просто отказаться выходить на поле

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский после матча 3-го тура чемпионата Беларуси с «Рухом» (1:0) поделился мнением о возможной приостановке турнира из-за пандемии коронавируса.
«Мы играли и для каждого из тех, кто наблюдал за матчем со стороны. Моя позиция — нет ничего дороже человеческого здоровья и жизни. Если есть угроза, надо реагировать. Но мы люди в некотором роде подневольные и не можем просто отказаться выходить на поле. Самый большой груз ответственности несут медики, им большой респект. Не всегда это приводит к благополучным исходам. Нам остается только играть и приносить положительные эмоции», — приводит слова Альшевского «Прессбол».
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 1,2 млн человек в мире. Число погибших превысило 64 тысячи.
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