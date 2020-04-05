Первый тренер Роналду: пауза в Серии А поможет Криштиану перезарядить батарейки

Леонель Понтес, первый тренер нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, выразил мнение, что пауза в чемпионате Италии из-за пандемии коронавируса может пойти на пользу португальскому форварду.
«Эта пауза, особенно в его возрасте, поможет Криштиану перезарядить батарейки, сохранить спортивный голод и желание играть. Самое удивительное в Роналду — не то, что он всё ещё отличный футболист в свои 35 лет, а его стабильность. Он играет на высшем уровне в течение нескольких лет, меняя страны, команды и даже позиции. Это по-настоящему поражает», — приводит слова Понтеса La Gazzetta dello Sport.
В нынешнем сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии) 35-летний футболист записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу в 10 встречах.
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