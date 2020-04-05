Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Первый тренер Роналду: пауза в Серии А поможет Криштиану перезарядить батарейки

Первый тренер Роналду: пауза в Серии А поможет Криштиану перезарядить батарейки
Футбол / Италия 0

Леонель Понтес, первый тренер нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, выразил мнение, что пауза в чемпионате Италии из-за пандемии коронавируса может пойти на пользу португальскому форварду.

«Эта пауза, особенно в его возрасте, поможет Криштиану перезарядить батарейки, сохранить спортивный голод и желание играть. Самое удивительное в Роналду — не то, что он всё ещё отличный футболист в свои 35 лет, а его стабильность. Он играет на высшем уровне в течение нескольких лет, меняя страны, команды и даже позиции. Это по-настоящему поражает», — приводит слова Понтеса La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии) 35-летний футболист записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу в 10 встречах.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020