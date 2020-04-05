Видаль не будет сокращать зарплаты игрокам чилийского клуба, владельцем которого является

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль объявил, что не будет сокращать зарплату игрокам «Роделино».



Напомним, Видаль является владельцем клуба, выступающего в четвёртом дивизионе Чили. Чилийский хавбек заверил сотрудников «Роделино», что кризис не скажется на их доходе.



«Роделино» уважает условия нынешних контрактов и с честью будет помогать команде даже в нерабочее время. Мы выберемся из этого живыми и сделаем это вместе. Футбол вернётся, и после долгого ожидания мы вновь будем чувствовать себя лучше", — приводит текст заявления клуба Marca.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 1,2 млн человек в мире. Число погибших превысило 64 тысячи.