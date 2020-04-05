Видаль не будет сокращать зарплаты игрокам чилийского клуба, владельцем которого является
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль объявил, что не будет сокращать зарплату игрокам «Роделино».
Напомним, Видаль является владельцем клуба, выступающего в четвёртом дивизионе Чили. Чилийский хавбек заверил сотрудников «Роделино», что кризис не скажется на их доходе.
«Роделино» уважает условия нынешних контрактов и с честью будет помогать команде даже в нерабочее время. Мы выберемся из этого живыми и сделаем это вместе. Футбол вернётся, и после долгого ожидания мы вновь будем чувствовать себя лучше", — приводит текст заявления клуба Marca.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 1,2 млн человек в мире. Число погибших превысило 64 тысячи.
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