Защитник «Витебска» Жулио Сезар: у меня нет выбора. Если ты должен играть, ты играешь

Защитник «Витебска» Жулио Сезар высказался о продолжении розыгрыша чемпионата Беларуси, несмотря на пандемию коронавируса.

«У меня нет выбора. Если ты должен играть, играешь. Коронавирус начинает проявляться — на белорусских улицах много людей в масках. Всё меньше людей выходит на улицу.

Моя семья обеспокоена. Однако Бразилия гораздо опаснее Беларуси — там гораздо больше случаев заражения коронавирусом.

Клуб просит нас по возможности оставаться дома, даёт нам маски. Во время матчей мы не пожимаем друг другу руки, но играем без масок», — цитирует Сезара Sport.es.

Ранее бывший полузащитник «Днепра», московского «Спартака», «Таврии» и национальной команды Украины Максим Калиниченко призвал остановить нынешний розыгрыш Высшей лиги Беларуси.