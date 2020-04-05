Защитник «Витебска» Жулио Сезар: у меня нет выбора. Если ты должен играть, ты играешь
Защитник «Витебска» Жулио Сезар высказался о продолжении розыгрыша чемпионата Беларуси, несмотря на пандемию коронавируса.
«У меня нет выбора. Если ты должен играть, играешь. Коронавирус начинает проявляться — на белорусских улицах много людей в масках. Всё меньше людей выходит на улицу.
Моя семья обеспокоена. Однако Бразилия гораздо опаснее Беларуси — там гораздо больше случаев заражения коронавирусом.
Клуб просит нас по возможности оставаться дома, даёт нам маски. Во время матчей мы не пожимаем друг другу руки, но играем без масок», — цитирует Сезара Sport.es.
Ранее бывший полузащитник «Днепра», московского «Спартака», «Таврии» и национальной команды Украины Максим Калиниченко призвал остановить нынешний розыгрыш Высшей лиги Беларуси.
«Остановите это кто-нибудь!» Калиниченко призвал отменить матчи чемпионата Беларуси
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