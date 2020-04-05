Мостовой: я ещё три недели назад предполагал, что к нам коронавирус дойдёт
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением о пандемии коронавируса.
«Я предполагал ещё три недели назад, что к нам коронавирус дойдёт. У меня дети живут в Испании. Там всё намного жёстче. Они находятся дома, выезжают в магазин, и всё. Сейчас встал весь бизнес, кроме аптек, но это государство. Я даже не представляю, как всё это будет дальше. Поскорее бы всё закончилось. Мы сейчас даже не знаем, как будем выходить из этого состояния. Не только жизнь на волоске у многих, но и бизнес. Если бы людям сказали, что через месяц всё прекратится, то было бы проще, а сейчас полная неизвестность», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Мостовой: легко говорить «сидите дома», когда твой дом трёхэтажный и есть свой сад
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