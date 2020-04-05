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«Меня никогда в Россию не пустят». Смолов жаловался Кокорину перед вылетом в Россию

«Меня никогда в Россию не пустят». Смолов жаловался Кокорину перед вылетом в Россию
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Селты» Фёдор Смолов высказывался о ситуации с запретом вылета в Россию в прямом эфире в «Инстаграме» форварда «Сочи» Александра Кокорина.

Кокорин проводил свой эфир вчера, 4 апреля. Смолов написал ему в комментариях: «Меня никогда в Россию не пустят».

Смолов вчера вечером, 4 апреля, вылетел на частном самолёте в Москву. Российский футболист несколько раз просил разрешения у руководства «Сельты» на возвращение в Россию, ссылаясь на срочные дела. Однако ему было отказано в связи с правилами карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса. Из-за нарушения правил россиянина ждут санкции, в соответствии с внутренним распорядком клуба.

Болельщики «Сельты» в «Твиттере» прокомментировали поступок Смолова. Ранее так же поступил форвард Пионе Систо, который на автомобиле отправился из Испании в Данию.

Фанаты «Сельты» разделились во мнениях по поводу отъезда Смолова
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