«Меня никогда в Россию не пустят». Смолов жаловался Кокорину перед вылетом в Россию

Нападающий «Селты» Фёдор Смолов высказывался о ситуации с запретом вылета в Россию в прямом эфире в «Инстаграме» форварда «Сочи» Александра Кокорина.

Кокорин проводил свой эфир вчера, 4 апреля. Смолов написал ему в комментариях: «Меня никогда в Россию не пустят».

Смолов вчера вечером, 4 апреля, вылетел на частном самолёте в Москву. Российский футболист несколько раз просил разрешения у руководства «Сельты» на возвращение в Россию, ссылаясь на срочные дела. Однако ему было отказано в связи с правилами карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса. Из-за нарушения правил россиянина ждут санкции, в соответствии с внутренним распорядком клуба.

Болельщики «Сельты» в «Твиттере» прокомментировали поступок Смолова. Ранее так же поступил форвард Пионе Систо, который на автомобиле отправился из Испании в Данию.