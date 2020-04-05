«Спартак» помог Тилю вернуться в Нидерланды, арендовав для него самолёт
Полузащитник «Спартака» Гус Тиль на прошлой неделе смог вернуться в Нидерланды благодаря помощи московского клуба, сообщает FC Update.
«После объявления о режиме карантина, нам запретили выходить. Тогда я немедленно связался с посольством», – рассказал Тиль в интервью с NPO Radio 1.
Футболист сначала собирался полететь в Санкт-Петербург, чтобы оттуда продолжить путь на автобусе. Но затем этот маршрут был отвергнут, так как хавбек боялся не успеть пересечь границу с Финляндией до её закрытия. Поэтому клуб арендовал для Тиля самолёт, на котором он долетел до Берлина, а затем смог добраться до родины.
Напомним, что руководство «Спартака» разрешило всем легионерам покинуть Россию на время действия карантина, введённого из-за коронавируса.
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