Азмун — об интересе «Наполи»: очень люблю «Зенит», но посмотрим, что будет

Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун заявил, что не в курсе интереса итальянского «Наполи».

«Ничего не знаю об интересе „Наполи“. Я очень люблю „Зенит“, у меня здесь контракт. Сконцентрирован на выступлении за питерский клуб. Но посмотрим, что будет», — сказал Азмун в прямом эфире с журналистом Марией Командной на своей странице в «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Италии. По информации источника, «Наполи» заинтересован в приобретении 25-летнего иранского футболиста в летнее трансферное окно. Итальянский клуб уже связался с представителями «Зенита», чтобы обсудить детали возможной сделки. Сообщается, что петербургский клуб оценивает трансфер Азмуна в € 25 млн.



Азмун перешёл в петербургский «Зенит» в начале 2019 года из казанского «Рубина». Ранее иранский форвард выступал за «Ростов», а с 2014 года вызывается в сборную Ирана. В нынешнем сезоне Сердар принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.