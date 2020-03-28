«Зенит» запросил € 25 млн у «Наполи» за Азмуна
Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает TodoFichajes.
По информации источника, «Наполи» заинтересован в приобретении 25-летнего иранского футболиста в летнее трансферное окно. Итальянский клуб уже связался с представителями «Зенита», чтобы обсудить детали возможной сделки. Сообщается, что петербургский клуб оценивает трансфер Азмуна в € 25 млн.
Азмун перешёл в петербургский «Зенит» в начале 2019 года из казанского «Рубина». Ранее иранский форвард также выступал за «Ростов», а с 2014 года вызывается в сборную Ирана. В нынешнем сезоне Сердар принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.
Азмун попал в сферу интересов «Наполи»
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