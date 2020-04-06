Клозе может стать помощником Флика в «Баварии»

Бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Мирослав Клозе может стать ассистентом главного тренера мюнхенского клуба Ханс-Дитера Флика, сообщает Bild.
41-летний экс-форвард с мая 2018 года уже работает в системе «Баварии», возглавляя юношескую команду до 17 лет. Издание отмечает, что Мирослав хотел бы попробовать себя в роли одного из помощников главного тренера, однако окончательного решения ещё не принято.
Клозе выступал за «Баварию» с 2007 по 2011 год, проведя 150 матчей за клуб и отметившись 53 забитыми мячами и 27 результативными передачами. Вместе с мюнхенцами он дважды становился чемпионом страны и выигрывал Кубок Германии. Немецкий нападающий завершил карьеру игрока в 2016 году, играя за римский «Лацио».
Ранее главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик продлил контракт с мюнхенским клубом, заключив соглашение до 30 июня 2023 года. Напомним, Флик был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Баварии», сменив ушедшего в отставку Нико Ковача.
«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, набрав 55 очков в 25 турах, и опережает ближайшего конкурента в лице дортмундской «Боруссии» на 4 очка.
- 6 апреля 2020
-
02:49
-
02:35
-
02:14
-
01:55
-
01:39
-
01:20
-
01:03
-
00:50
-
00:40
-
00:30
-
00:19
-
00:04
-
00:02
- 5 апреля 2020
-
23:55
-
23:49
-
23:40
-
23:35
-
23:27
-
23:23
-
23:21
-
23:02
-
22:53
-
22:50
-
22:40
-
22:27
-
22:26
-
22:17
-
22:13
-
22:06
-
21:42
-
21:25
-
21:21
-
21:05
-
21:01
-
20:48