Клозе может стать помощником Флика в «Баварии»

Бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Мирослав Клозе может стать ассистентом главного тренера мюнхенского клуба Ханс-Дитера Флика, сообщает Bild.

41-летний экс-форвард с мая 2018 года уже работает в системе «Баварии», возглавляя юношескую команду до 17 лет. Издание отмечает, что Мирослав хотел бы попробовать себя в роли одного из помощников главного тренера, однако окончательного решения ещё не принято.



Клозе выступал за «Баварию» с 2007 по 2011 год, проведя 150 матчей за клуб и отметившись 53 забитыми мячами и 27 результативными передачами. Вместе с мюнхенцами он дважды становился чемпионом страны и выигрывал Кубок Германии. Немецкий нападающий завершил карьеру игрока в 2016 году, играя за римский «Лацио».

Ранее главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик продлил контракт с мюнхенским клубом, заключив соглашение до 30 июня 2023 года. Напомним, Флик был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Баварии», сменив ушедшего в отставку Нико Ковача.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, набрав 55 очков в 25 турах, и опережает ближайшего конкурента в лице дортмундской «Боруссии» на 4 очка.