Кроос поддержал журналиста, потерявшего за три дня двух членов семьи из-за коронавируса
Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос обратился со словами поддержки к испанскому журналисту Игнасио Альберо, потерявшему за последние три дня двух членов семьи из-за заболевания коронавирусом.
«Моя бабушка и мой отец. За три дня. Из-за коронавируса. У меня нет слов, чтобы описать свою боль», — написал Альберо в «твиттере».
«Привет, Игнасио. Надеюсь, ты выдержишь это трудное время. Обнимаю тебя», — сказал ему Кроос в записанном видеообращении.
Видео можно посмотреть в «твиттере».
По состоянию на 5 марта в мире зафиксировано 1 210 402 случая заражения коронавирусом, из которых погибло более 60 тыс. человек, а выздоровело – 237 тыс. Испания занимает 2-е место в мире по количеству заражённых людей – более 130 тыс.
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