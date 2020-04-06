Кроос поддержал журналиста, потерявшего за три дня двух членов семьи из-за коронавируса

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос обратился со словами поддержки к испанскому журналисту Игнасио Альберо, потерявшему за последние три дня двух членов семьи из-за заболевания коронавирусом.

«Моя бабушка и мой отец. За три дня. Из-за коронавируса. У меня нет слов, чтобы описать свою боль», — написал Альберо в «твиттере».

«Привет, Игнасио. Надеюсь, ты выдержишь это трудное время. Обнимаю тебя», — сказал ему Кроос в записанном видеообращении.

Видео можно посмотреть в «твиттере».

По состоянию на 5 марта в мире зафиксировано 1 210 402 случая заражения коронавирусом, из которых погибло более 60 тыс. человек, а выздоровело – 237 тыс. Испания занимает 2-е место в мире по количеству заражённых людей – более 130 тыс.