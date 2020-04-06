Ван Дейк выбрал пять лучших игроков АПЛ не из «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк назвал пять лучших, по его мнению, игроков английской Премьер-лиги, не играющих за его команду.

В символическую сборную ван Дейка вошли: бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон, его одноклубник французский защитник Эмерик Лапорт, бельгийский полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне, южнокорейский полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин и габонский нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг.

С особым восторгом ван Дейк отозвался об Обамеянге.

«Выбрал его, основываясь на игре в течение сезона. У них с Ляказеттом просто невероятный дуэт. Я мог поставить Агуэро, но думаю, что Обамеянг — первоклассный нападающий, и это подтверждает статистика», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».