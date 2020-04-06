Фанаты «Ливерпуля» раскритиковали руководство за использование средств налогоплательщиков

Объединение болельщиков «Ливерпуля» Spirit of Shankly выступило с заявлением, раскритиковав решение руководства клуба отправить в отпуск часть работников с сохранением зарплаты из-за приостановки сезона, вызванной пандемией коронавируса.
«Многие из членов нашего объединения и комитета обеспокоены тем, что клуб намерен использовать деньги налогоплательщиков для оплаты труда сотрудников. Мы все согласны с тем, что это неправильно, но для Spirit of Shankly важнее всего то, что работники будут защищены. Именно клуб принимает решение о том, как платить своим сотрудникам, и именно они должны ответить, почему было выбрано такое решение.
Мы верим, что ни одна коммерческая организация с миллионными доходами не должна полагаться на субсидии налогоплательщиков во время кризиса, однако все выделили футбольную индустрию. Это лёгкая мишень для критики властями. Мы свяжемся с клубом и попросим их объяснить и аргументировать свою позицию», — сказано в опубликованном заявлении.
Ранее стало известно, что «Ливерпуль» будет покрывать лишь 20% выплат сотрудникам. Остальные 80% возьмёт на себя британское правительство.
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