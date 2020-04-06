Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Федотов: восстановление Рами затянулось

Федотов: восстановление Рами затянулось
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о готовности французского защитника Адиля Рами, перешедшего в клуб в зимнее трансферное окно.

«Мы знаем его уровень. Если он выйдет на него, то очень поможет «Сочи». Но для этого нужно, чтобы Адиль полностью восстановился от травмы.

К сожалению, процесс затянулся. Он очень усердно занимался, чтобы быстрее вернуться в строй. Но когда колено уже вылечили и можно было постепенно начинать заниматься в общей группе, возник спазм на другой ноге. И Рами еще какое-то время потерял на восстановление.

Надеюсь, к возобновлению сезона он залечит все свои болячки и мы увидим его в деле», — сказал Федотов в интервью «Известиям».

Чемпион мира 2018 года Адиль Рами не провёл за «Сочи» ни одного официального матча.

Антон Миранчук и Комличенко приняли участие в челлендже от Роналду
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020