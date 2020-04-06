Федотов: восстановление Рами затянулось

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о готовности французского защитника Адиля Рами, перешедшего в клуб в зимнее трансферное окно.
«Мы знаем его уровень. Если он выйдет на него, то очень поможет «Сочи». Но для этого нужно, чтобы Адиль полностью восстановился от травмы.
К сожалению, процесс затянулся. Он очень усердно занимался, чтобы быстрее вернуться в строй. Но когда колено уже вылечили и можно было постепенно начинать заниматься в общей группе, возник спазм на другой ноге. И Рами еще какое-то время потерял на восстановление.
Надеюсь, к возобновлению сезона он залечит все свои болячки и мы увидим его в деле», — сказал Федотов в интервью «Известиям».
Чемпион мира 2018 года Адиль Рами не провёл за «Сочи» ни одного официального матча.
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