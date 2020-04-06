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Шмейхель: «Ливерпуль» должен завоевать титул, чтобы стать чемпионом

Шмейхель: «Ливерпуль» должен завоевать титул, чтобы стать чемпионом
Футбол / Англия 0

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель выразил мнение, что «Ливерпуль» не должен быть признан чемпионом Англии, если сезон не будет возобновлён.

«Нельзя спорить с тем, что «Ливерпуль» заслужил чемпионство. Они на 25 очков опережают всех? Это очень грустно, но они должны довести дело до конца. «Ливерпуль» должен завоевать титул, чтобы стать чемпионом.

Будь вы на месте «Ливерпуля», вы хотели бы стать чемпионом таким образом? В Бельгии чемпионом провозгласили «Брюгге». Неужели кто-то хочет так выиграть титул? Не уверен, что я согласился бы, если бы был на месте «Ливерпуля».

Одним из самых больших достижений в моей карьере является победа на Евро-1992 со сборной Дании. Это было не то же самое, но похоже. Мы не квалифицировались в финальный турнир, но попали на Евро из-за войны в Югославии. В итоге мы выиграли турнир. Но мы сыграли, чтобы победить», — приводит слова Шмейхеля Mirror.

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