Гендиректор «Локомотива» рассказал, кто из легионеров уехал домой на время карантина

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, кто из легионеров клуба решил покинуть Россию на время карантина, организованного из-за пандемии коронавируса.



«Как только стало понятно, что до конца мая мы не сыграем, иностранцы сразу же получили возможность вернуться домой. Кто-то уже вернулся, а кто-то считает, что остаться в Москве безопаснее. Первыми, кто уехал, были Чорлука и Хёведес. У них на родине остались жёны и совсем маленькие дети, поэтому их стремление совершенно понятно», — сказал Кикнадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1,3 млн человек. Число погибших превысило 70 тыс. человек.