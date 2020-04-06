«Бетис» предложил двухлетний контракт Давиду Сильве

«Бетис» предложил контракт полузащитнику «Манчестер Сити» Давиду Сильве, сообщает Daily Star.
По информации источника, испанский клуб готов заключить с 34-летним футболистом соглашение, рассчитанное на 2 года. Отмечается, что Сильва хочет завершить карьеру в клубе из родного города, Лас-Пальмаса. В настоящее время клуб выступает во втором дивизионе Испании.
Сообщалось, что в услугах Сильвы заинтересован клуб MLS «Интер Майами», совладельцем которого является бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм. Американский клуб готов сделать испанского полузащитника одним из самых высокооплачиваемых игроков в лиге.
Напомним, контракт Сильвы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2020 года. Ещё в начале сезона стало известно, что этот сезон станет последним для Давида в футболке английского клуба. Испанец отыграл за команду из Манчестера 10 лет.
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