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«Бетис» предложил двухлетний контракт Давиду Сильве

«Бетис» предложил двухлетний контракт Давиду Сильве
Футбол / Англия 0

«Бетис» предложил контракт полузащитнику «Манчестер Сити» Давиду Сильве, сообщает Daily Star.

По информации источника, испанский клуб готов заключить с 34-летним футболистом соглашение, рассчитанное на 2 года. Отмечается, что Сильва хочет завершить карьеру в клубе из родного города, Лас-Пальмаса. В настоящее время клуб выступает во втором дивизионе Испании.

Сообщалось, что в услугах Сильвы заинтересован клуб MLS «Интер Майами», совладельцем которого является бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм. Американский клуб готов сделать испанского полузащитника одним из самых высокооплачиваемых игроков в лиге.

Напомним, контракт Сильвы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2020 года. Ещё в начале сезона стало известно, что этот сезон станет последним для Давида в футболке английского клуба. Испанец отыграл за команду из Манчестера 10 лет.

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