Бекхэм попытается заманить Давида Сильву в «Интер» Майами
Совладелец клуба MLS «Интер» Майами Дэвид Бекхэм желает видеть в своём клубе испанского игрока «Манчестер Сити» Давида Сильву. Как сообщает Mirror, американский клуб готов сделать 34-летнего полузащитника одним из самых высокооплачиваемых игроков в лиге.
Контракт Сильвы с «Манчестер Сити» истекает будущим летом. Ещё в начале сезона стало известно, что этот сезон станет последним для Давида в футболке британского гранда — испанец отыграл за команду из Манчестера 10 лет.
Напомним, «Интер» Майами существует менее двух месяцев — официальной датой презентации клуба считается 28 января 2020 года. До введения паузы в MLS команда успела провести лишь два официальных матчах. В обоих случаях подопечные Диего Алонсо проиграли.
Бекхэм: не осознавал, что создание новой команды в MLS будет такой сложной задачей
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