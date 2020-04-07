Рахимич: Тошич рассказал, что в Китае эпидемия коронавируса сошла на нет

Боснийский экс-полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич, ныне работающий тренером в системе клуба, рассказал, в каком состоянии находятся его подопечные во время карантина, а также поведал о звонке бывшего одноклубника Зорана Тошича, который недавно подписал контракт с клубом из Китая.
«Наша команда U18, как и основа ЦСКА, пока на карантине до 1 мая, а дальше будет видно. Ждём дальнейших распоряжений руководства. Трудно без футбола, особенно когда с ним связана вся жизнь. Ничего не поделаешь, надо ждать, сколько потребуется. Когда-нибудь вынужденная пауза завершится, и мы сможем вернуться к любимому занятию.
С Боснией постоянно на связи, там тоже действуют серьёзные ограничения. Нельзя выходить из дома тем, кто младше 18 лет или старше 65. С восьми вечера до пяти утра действует комендантский час, на улицах никого нет.
Только перед вами звонил Зоран Тошич, которого наши болельщики наверняка прекрасно помнят. Он не так давно перешёл в китайский клуб. Рассказал, что эпидемия практически сошла на нет, их команда вовсю тренируется и готовится к началу сезона. На днях провела товарищеский матч. Говорят, что чемпионат в Китае может начаться 18 апреля, хотя есть разговоры, что старт могут ещё немного отложить. Но скоро точно будут играть, начало сезона там не за горами.
К нам футбол тоже обязательно вернётся, и жизнь нормализуется. Чтобы это произошло как можно быстрее, нужно соблюдать карантин и придерживаться простых правил. Всем желаю здоровья и бодрости духа в это непростое время», — сказал Рахимич в интервью Bobsoccer.
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