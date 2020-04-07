Расписание футбольных матчей на 7 апреля
Из-за угрозы распространения коронавируса практически все футбольные турниры по всему миру были приостановлены. Тем не менее сегодня, 7 апреля, состоятся два товарищеских матча.
В очередной раз главными действующими лицами станут шведские клубы, которые с момента объявления карантина практически ежедневно проводят контрольные встречи. В 20:30 мск прозвучит старовый свисток в матче команд «Афиканск» и «Седертелье». 15 минутами позднее начнётся встреча «Васалунда» с «Кунгсангенсом».
В настоящее время практически все национальные чемпионаты приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Единственной страной в Европе, где проходят матчи высшей лиги, остаётся Беларусь. Также продолжают играть в Никарагуа и Таджикистане.
Худшая сборная мира. Спорим, вы и страны такой не знаете?!
Привет со дна рейтинга ФИФА.
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