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Расписание футбольных матчей на 7 апреля

Расписание футбольных матчей на 7 апреля
Футбол / Прочие турниры 0

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все футбольные турниры по всему миру были приостановлены. Тем не менее сегодня, 7 апреля, состоятся два товарищеских матча.

В очередной раз главными действующими лицами станут шведские клубы, которые с момента объявления карантина практически ежедневно проводят контрольные встречи. В 20:30 мск прозвучит старовый свисток в матче команд «Афиканск» и «Седертелье». 15 минутами позднее начнётся встреча «Васалунда» с «Кунгсангенсом».

В настоящее время практически все национальные чемпионаты приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Единственной страной в Европе, где проходят матчи высшей лиги, остаётся Беларусь. Также продолжают играть в Никарагуа и Таджикистане.

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