Мюллер продлил контракт с «Баварией»
Мюнхенская «Бавария» на своём сайте сообщила о продлении соглашения с нападающим Томасом Мюллером. Новый договор рассчитан до 30 июня 2023 года.
Мюллер — воспитанник «Баварии». Футболист находится в структуре мюнхенского клуба с 2000 года. За основную команду действующих чемпионов немецкой Бундеслиги форвард дебютировал в 2008 году.
«Продление контракта с «Баварией» было для меня главным приоритетом. У клуба были такие же намерения. Я провёл здесь уже две трети своей жизни, так что это не просто путешествие — мы сражаемся друг за друга. «Бавария» — моя страсть. Рад, что проведу здесь два дополнительных года. Отдам все силы на поле», — сказал Томас.
Фото можно посмотреть на странице Томаса Мюллера в «Твиттере».
«Это врачи или клоуны?» Алаба обвинил французских учёных в расизме после слов про Африку
Читайте также
- 7 апреля 2020
-
13:57
-
13:31
-
13:29
-
13:11
-
13:10
-
12:55
-
12:31
-
12:31
-
12:11
-
12:06
-
11:36
-
11:33
-
11:10
-
10:29
-
10:23
-
10:00
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
09:30
-
09:21
-
08:30
-
07:50
-
07:33
-
06:59
-
06:23
-
05:28
-
04:54
-
03:55
-
02:26
-
02:05
-
01:45
-
01:29
-
01:01
-
00:57
Партнерский контент