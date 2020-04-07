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Мюллер продлил контракт с «Баварией»

Мюллер продлил контракт с «Баварией»
Футбол / Германия 0

Мюнхенская «Бавария» на своём сайте сообщила о продлении соглашения с нападающим Томасом Мюллером. Новый договор рассчитан до 30 июня 2023 года.

Мюллер — воспитанник «Баварии». Футболист находится в структуре мюнхенского клуба с 2000 года. За основную команду действующих чемпионов немецкой Бундеслиги форвард дебютировал в 2008 году.

«Продление контракта с «Баварией» было для меня главным приоритетом. У клуба были такие же намерения. Я провёл здесь уже две трети своей жизни, так что это не просто путешествие — мы сражаемся друг за друга. «Бавария» — моя страсть. Рад, что проведу здесь два дополнительных года. Отдам все силы на поле», — сказал Томас.

Фото можно посмотреть на странице Томаса Мюллера в «Твиттере».

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