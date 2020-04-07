Украинский футболист Морозюк рассказал, как его жена заразилась коронавирусом

Украинский защитник «Ризеспора» Николай Морозюк рассказал, как его супруга Ирина заразилась коронавирусом и перенесла его.



«Моя супруга перенесла коронавирус. Это было где-то 2,5 недели назад. Она заметила у себя симптомы, которых никогда не было раньше. Ощутив небольшое жжение внутри, она сдала анализы. Ей сказали – всё чисто, будь спокойна. По приезде домой у неё началась температура. Ирина вызвала врача домой, а она ей сказала, что это может быть коронавирус. Была большая паника. Позже она выяснила, что посещала один салон, а спустя пару дней девушка, которая была в том же салоне, заболела и тяжело переносила болезнь. Но Ирина, слава богу, перенесла это в обычной форме. Чуть позже она сдала тест, и это подтвердилось.



Моё восприятие коронавируса из того, что я слышу по телевизору, — это будто вероятность летального исхода в 85-90%. Но, получив информацию от врача, непосредственно когда моя жена заболела, я узнал, что есть зона риска людей: пожилые или те, у кого есть проблемы со здоровьем. Они переносят этот вирус сложно. А если у вас нет никаких проблем, вы можете перенести коронавирус вообще без осложнений, словно обычную простуду. Ирина перенесла его достаточно легко. Да, была температура, и болело горло, но всё нормально», — приводятся слова Морозюка на сайте телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» со ссылкой на программу «Великий футбол».

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