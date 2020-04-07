Дмитрий Черышев рассказал, как проходят тренировки сына в Испании в режиме карантина

Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев рассказал, как проходят тренировки его сына, полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.



«Денис тренируется в индивидуальном режиме: велотренажёр, беговая дорожка, работа над силой. Состояние хорошее, конечно, тот факт, что приходится находиться в домашних условиях, немного давит. Ждём, когда эпидемия кончится.



Что касается мер предосторожности, то в машине нельзя находиться вдвоём, гулять можно только с собакой рядом с домом. Также можно выйти в ближайший магазин, аптеку. Был такой момент, что люди выходили на улицу, а их отправляли домой. Спрашивали паспортные данные, место проживания. Люди сейчас выходят только по нужде. В Испании всё очень строго со штрафами. Тем более здесь более 10 тысяч смертей», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее Денис Черышев показал, как тренируется во время карантина.