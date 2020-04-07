Президент Ла Лиги: Месси не решит проблемы Серии А

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слова бывшего президента «Интера» Массимо Моратти, который ранее выразил мнение, что миланский клуб может в будущем заполучить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.



«Не думаю, что прибытие Месси решит проблемы Серии А, которые связаны с большими долгами и недостаточными доходами. В Серии А непростая ситуация с экономикой, и эти проблемы никак не решить при помощи Месси.



Я бы хотел, чтобы Месси остался в Ла Лиге, но если он уедет, это не станет концом света. Многие говорили, что без Криштиану Роналду Ла Лига потеряет деньги, но наши доходы от продажи телеправ увеличились даже в Португалии. Великие игроки помогают, но они не так важны для турнира», — приводит слова Тебаса ESPN.

Бывший президент «Интера» считает, что клуб работает над переходом Месси