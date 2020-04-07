Воспитанник «Реала»: Аршавин заслужил «Золотой мяч» за матч «Ливерпуль» — «Арсенал»

Воспитанник «Реала» Хуан Лескано, выступающий за «Енисей», поделился мнением об экс-форварде лондонского «Арсенала» Андрее Аршавине, а также рассказал о жизни в России.
«Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» (завершился вничью со счётом 4:4, Аршавин забил четыре гола. — Прим. „Чемпионата“) я смотрел на «Энфилде»! Аршавин по итогам этого матча должен получить „Золотой мяч“!
Что аргентинец должен знать о России? Язык! И что здесь холодно! Нужно обязательно побывать в Хабаровске, Казани. Казань – один из самых красивых городов после Москвы и Питера. Я в Казани долго не был: мы там летом играли. В Питере я был в музеях. Это когда только приехал. Я был молод тогда. И в Москве, конечно, был на Красной площади. Мой самый любимый город в России – Москва.
Самый жадный партнёр — Саша Прудников. Мы в «Анжи» играли же. Мы с ним как братья. Но мало играли вместе. Когда я приехал, он поначалу не давал мне мяч. Ещё у него были самые несмешные шутки. Он постоянно шутил, но хороших было мало.
Криштиану или Лескано? Конечно я!» — приводит слова Лескано журналист Анар Ибрагимов на своём канале в «Яндекс.Дзен».
- 7 апреля 2020
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