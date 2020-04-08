Коноплянка: в Испании болею за Черышева. Хотелось бы, чтобы он выиграл Ла Лигу

Полузащитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Евгений Коноплянка признался, что поддерживает российского хавбека «Валенсии» Дениса Черышева.



«В Испании две команды, которые могут выиграть. За Дениса Черышева, на самом деле, тоже болею. Смотрю его матчи, стараюсь поддерживать с ним связь. Всегда радуюсь, когда он забивает голы. Конечно, хотелось бы, чтобы он выиграл Ла Лигу, но все мы понимаем, что это 1%. Только если вернётся в „Реал“, победа будет возможна.



«Барселона» или «Реал»? Наверное, сейчас «Барселона». Хотя когда в Испании был Криштиану Роналду, немного интереснее была лига. Все согласны с этим», — приводит слова Коноплянки ua.tibuna.com со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

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