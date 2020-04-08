Госпитализирован легендарный игрок «Тоттенхэма» Джимми Гривз
Легендарный нападающий лондонских «Тоттенхэма» и «Челси» Джимми Гривз попал в больницу. Причина госпитализации на данный момент неизвестна.
Как сообщает Daily Mail, госпитализация на связана с коронавирусом. 80-летний англичанин давно испытывает проблемы со здоровьем. Он два раза перенёс инсульт, с 2015 года он передвигается на инвалидной коляске.
Помимо «Челси» и «Тоттенхэма» Гривз также выступал за итальянский «Милан» и «Вест Хэм». В составе «Тоттенхэма» он дважды выиграл Кубок Англии и один раз — Кубок обладателей кубков УЕФА. В 1966 году Гривз стал чемпионом мира в составе сборной Англии. В высшем английском дивизионе он забил 357 голов, этот рекорд не побит до сих пор. Всего за карьеру он забил 424 мяча.
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