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Касильяс сообщил, что хочет вернуться в «Реал»

Касильяс сообщил, что хочет вернуться в «Реал»
Футбол / Испания 0

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс признался, что хотел бы вернуться в «Королевский клуб».

«Я бы хотел однажды вернуться в «Реал». Я считаю его своим домом, хотя отсутствовал там пять лет. Я провёл в клубе 25 лет. Конечно, убеждён, что когда-нибудь вернусь», — приводит слова Касильяса Mundo Deportivo.

В составе мадридского клуба Касильяс пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны. На европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

С 2015 года Касильяс защищает цвета «Порту». Весной 2019 года Касильяс перенёс инфаркт на тренировке. В ходе занятия он почувствовал недомогание. Его немедленно доставили в один из городских госпиталей, где позже была сделана операция.

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