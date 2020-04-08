Касильяс предложил провести винтажное «Эль класико» после окончания пандемии

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс предложил сыграть винтажное «Эль-класико» после окончания пандемии коронавируса, а деньги, собранные с матча, направить на благотворительность.
В «твиттере» Ла Лиги появилась подборка моментов из игры легенды «Барселоны» Хави с подписью «смотреть за игрой Хави было наслаждением». На это ответил Андрес Иньеста — «наслаждением было видеть это в пяти метрах от себя ежедневно». «Вы не представляете, что такое играть позади вас», — включился в диалог Карлес Пуйоль. В ответ на это Касильяс написал:
«Класс, а ведь я столько раз играл против вас. Давайте, когда весь этот кошмар закончится, сыграем винтажное Эль класико. Соберём нужных людей», — написал Касильяс.
Его идею поддержали как все предыдушие участники беседы, так и Сеск Фабрегас, Гаиска Мендьета и Фернандо Морьентес. Также Касильяс предложил направить деньги, заработанные на игре, на благотворительность.
- 8 апреля 2020
-
04:30
-
04:12
-
03:59
-
03:03
-
02:40
-
01:59
-
01:31
-
00:49
-
00:20
-
00:08
- 7 апреля 2020
-
23:52
-
23:35
-
23:30
-
23:12
-
23:04
-
22:50
-
22:35
-
22:31
-
22:11
-
22:05
-
21:54
-
21:54
-
21:32
-
21:29
-
21:09
-
20:54
-
20:50
-
20:49
-
20:45
-
20:18
-
20:07
-
19:54
-
19:41
-
19:29
-
19:12