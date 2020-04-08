Касильяс предложил провести винтажное «Эль класико» после окончания пандемии

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс предложил сыграть винтажное «Эль-класико» после окончания пандемии коронавируса, а деньги, собранные с матча, направить на благотворительность.

В «твиттере» Ла Лиги появилась подборка моментов из игры легенды «Барселоны» Хави с подписью «смотреть за игрой Хави было наслаждением». На это ответил Андрес Иньеста — «наслаждением было видеть это в пяти метрах от себя ежедневно». «Вы не представляете, что такое играть позади вас», — включился в диалог Карлес Пуйоль. В ответ на это Касильяс написал:

«Класс, а ведь я столько раз играл против вас. Давайте, когда весь этот кошмар закончится, сыграем винтажное Эль класико. Соберём нужных людей», — написал Касильяс.

Его идею поддержали как все предыдушие участники беседы, так и Сеск Фабрегас, Гаиска Мендьета и Фернандо Морьентес. Также Касильяс предложил направить деньги, заработанные на игре, на благотворительность.