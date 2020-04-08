«Барселона» готова продать Коутиньо за € 90 млн

«Барселона» оценивает бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в € 90 млн, утверждает Sport.es.
По данным источника, каталонский клуб не намерен снижать цену, так как иначе не сможет избежать финансовых потерь. Интерес к хавбеку проявляют английские клубы, которые готовы арендовать игрока с правом выкупа. «Барселона» готова отдать его в аренду, но только с обязательством выкупа.
Бразилец в настоящее время выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», но после нынешнего сезона, скорее всего, вернётся в испанский клуб.
В нынешнем сезоне 27-летний бразилец забил 8 мячей и отдал 6 голевых пасов в 22 матчах немецкой Бундеслиги. Ещё 1 гол и 2 результативные передачи хавбек записал в свой актив в 7 встречах Лиги чемпионов.
Контракт Коутиньо с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2023 года.
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