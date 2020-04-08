Лоськов завел страницу в «Инстаграме»

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов сообщил, что он завел страницу в «Инстаграме».

«Сегодня, когда складывается ощущение, что живёшь в каком-то голливудском фильме, появилось время зарегистрироваться в социальных сетях. Пока не понимаю, как это будет выглядеть, но попробуем», — написал Лоськов на своей странице.

Лоськов выступал за «Локомотив» с 1997 по 2007 год, а также с 2010 по 2013 год. В составе «железнодорожников» он дважды становился чемпионом России, четыре раза выиграл Кубок страны и два раза Суперкубок. Также экс-футболист выступал за «Ростсельмаш» и «Сатурн». За сборную России сыграл 25 матчей. В настоящее время 46-летний специалист входит в тренерский штаб московского клуба.