Живоглядов: насколько я знаю, интерес от ЦСКА ко мне и правда был

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов рассказал о своём несостоявшемся переходе в ЦСКА.
«Насколько я знаю, интерес от ЦСКА и правда был, меня хотели видеть в команде. Дальше переговоры шли уже на уровне клубов, но всех деталей я не знаю. Но всё, что ни делается, к лучшему.
Когда мой профиль появился на сайте «Краснодара», то это много шумихи наделало. Я даже не знаю, как это произошло. Сам удивился: был в отпуске, тренировался, прихожу через час — куча пропущенных звонков и смс. Перезваниваю, первый вопрос: «Ты где?!» А я дома, в Подмосковье, ни о чём не знаю. В шоке был, в общем.
«Локомотив» давно хотел меня заполучить, постоянно интересовался. Два года длилась эта история, с 2017-го. Этот клуб первым обозначил серьёзные намерения, так что я согласился, долго не думая. К тому же я в этой команде свою карьеру начинал, почти три года провёл в академии «Локомотива». Заинтересованность со стороны тренерского штаба я чувствовал — на меня выходили, общались", — приводит слова Живоглядова Sport24.
- 8 апреля 2020
-
11:15
-
11:05
-
10:55
-
10:39
-
10:36
-
10:30
-
10:17
-
09:59
-
09:57
-
09:33
-
09:33
-
09:22
-
08:54
-
08:30
-
08:21
-
07:19
-
06:33
-
05:38
-
04:30
-
04:12
-
03:59
-
03:03
-
02:40
-
01:59
-
01:31
-
00:49
-
00:20
-
00:08
- 7 апреля 2020
-
23:52
-
23:35
-
23:30
-
23:12
-
23:04
-
22:50
-
22:35