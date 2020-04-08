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Живоглядов: насколько я знаю, интерес от ЦСКА ко мне и правда был

Живоглядов: насколько я знаю, интерес от ЦСКА ко мне и правда был
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов рассказал о своём несостоявшемся переходе в ЦСКА.

«Насколько я знаю, интерес от ЦСКА и правда был, меня хотели видеть в команде. Дальше переговоры шли уже на уровне клубов, но всех деталей я не знаю. Но всё, что ни делается, к лучшему.

Когда мой профиль появился на сайте «Краснодара», то это много шумихи наделало. Я даже не знаю, как это произошло. Сам удивился: был в отпуске, тренировался, прихожу через час — куча пропущенных звонков и смс. Перезваниваю, первый вопрос: «Ты где?!» А я дома, в Подмосковье, ни о чём не знаю. В шоке был, в общем.

«Локомотив» давно хотел меня заполучить, постоянно интересовался. Два года длилась эта история, с 2017-го. Этот клуб первым обозначил серьёзные намерения, так что я согласился, долго не думая. К тому же я в этой команде свою карьеру начинал, почти три года провёл в академии «Локомотива». Заинтересованность со стороны тренерского штаба я чувствовал — на меня выходили, общались", — приводит слова Живоглядова Sport24.

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