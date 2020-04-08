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Бартомеу намерен избавиться от сотрудников «Барселоны», которые не поддерживают его

Бартомеу намерен избавиться от сотрудников «Барселоны», которые не поддерживают его
Футбол / Испания 0

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу хочет избавиться от части сотрудников клуба, которые не поддерживают его методы работы, утверждает Marca.

По данным источника, Бартомеу попросил нелояльных к нему руководителей уйти в отставку. Прежде всего фунционер хочет, чтобы свой пост покинул вице-президент Эмили Руссо, который был назначен на эту должность в январе 2020 года.

Ранее появилась информация, что «Барселона» заключила соглашение с компанией I3 Ventures, которая занималась защитой репутации Бартомеу, а также критиковала Лионеля Месси, Жерара Пике и других игроков, в социальных сетях. Руководителем этой компании является правая рука Бартомеу Жауме Масферрер. Впрочем, президент «Барселоны» опроверг обвинения в свой адрес.

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