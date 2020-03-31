Президент «Барселоны»: наш клуб не станет банкротом в июне

Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заверил, что клубу не угрожает банкротство, несмотря на сокращение зарплат сотрудников и футболистов.

«Ситуация сложная. С 14 марта у «Барселоны» нет доходов, но наш клуб не станет банкротом в июне. Если к этой дате ничего не наладится, будут убытки. Поэтому мы и пошли на сокращение зарплат.

Мы не можем открыть клубный музей, у нас нет поступлений от трансляций и продаж билетов. Не хочется приводить точные цифры, но «Барселона» перестала зарабатывать много денег.

Делаем всё возможное. Надеемся, что приостановка сезона продлится не более 60 дней, но наши действия не являются отчаянными мерами. То же самое делают другие крупные европейские клубы — «Бавария», «Лион», «Ювентус», — приводит слова Бартомеу Marca со ссылкой на Catalunya Radio.

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