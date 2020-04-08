Мостовой: услышал от Путина про надбавки врачам и подумал: «Что это за мизерные цифры?»
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение президента страны Владимира Путина на три месяца увеличить зарплаты медицинским работникам.
«Сначала все немного напряглись, когда увидели, что будет обращение президента. Подумали: «Ну ёлки-палки, сколько можно? Три-четыре дня назад же уже было». Потом все увидели картинку, расслабились, поняли, что обращение ко всем сферам и губернаторам.
Когда услышал про надбавки врачам, то подумал: «В такой богатейшей стране с миллиардерами, что это за мизерные цифры?» Не забывайте, что, условно, 25 тысяч ещё месяц назад было одной суммой, а с нынешним курсом доллара — совсем другой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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