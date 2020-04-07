«Смолов растоптал образ Карпина и Мостового». Селюк раскритиковал нападающего

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал нападающего «Сельты» Фёдора Смолова, который вернулся в Россию без разрешения клуба.

«Я разговаривал со многими людьми в Испании. Он нарушил правила, безусловно, но «Сельта» хочет избавиться от него. Смолов сам сказал, что при первой необходимости вернётся, так как он в контакте с тренерами. Представим, что это наступило. Он прилетел в Испанию, когда начались тренировочные дни — он должен находится дома один 14 дней. Команда выходит на определённый уровень, а он всё сидит в карантине. Что в России, что в Испании. Смысл этого?

А если он ещё останется там на один-два месяца, он попадает под резиденцию Испании об оплате таксы. И так как большую часть ему платит «Локомотив», ему придётся платить часть и из неё. У него может возникнуть большая проблема с налоговыми органами. При невыплате его могут привлечь, либо он больше никогда не сможет въезжать в страны Евросоюза, иначе будет арестован.

Он совершил огромную ошибку. Да, и он полностью упал в лице болельщиков «Сельты». Очень многие психологи говорят, что человек проявляет себя в экстремальных ситуациях. Ситуация показала, что при первой такой возможности Федя собрал чемодан. Если ты в коллективе, подписал контракт с клубом, как можно собраться и соскочить?! В Испании уже сходит пик заражённых, ближе к 20-му числу и испанские клубы приступят к своим тренировкам.

Федя может делать всё, что хочет — его жизнь. Но он — лицо российского футбола. «Сельта» связана с такими футболистами, как Карпин и Мостовой. Они — топ, как по характеру, так и по футбольным меркам. А тут приехал Смолов, которого взяли из этих соображений, и растоптал образ Мостового и Карпина, хороших российских футболистов», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.