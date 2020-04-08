Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мутко: каждая страна должна сама решить вопрос по возобновлению сезона

Мутко: каждая страна должна сама решить вопрос по возобновлению сезона
Футбол / РПЛ 0

Бывший президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о том, каким образом нужно завершить сезон в европейских чемпионатах.

«Здесь должен быть прагматизм. Безусловно, должна быть объективность в этом вопросе. Существуют игровые рамки, время, в которое мы можем играть. Надо исходить из этого. Не должно быть так, чтобы смотрели только с одной колокольни.

УЕФА мог бы дать возможность лигам решать этот момент, потому что в каждой конкретной стране своя ситуация. По распространению коронавируса мы видим, что те ограничения, которые есть, скорее всего, будут продлены.

Китай, например, начинает возвращаться к нормальной жизни. Поэтому каждая страна должна разобраться в ситуации сама, принять решения с федерацией, властями.

Может быть, придумать какую-то модель определения мест, но, опять же, это должны решать профессионалы», – сказал Мутко.

Спиридонов: я бы решил так: в этом сезоне без медалей, чтобы Дзюба не получил медаль
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020