Мутко: каждая страна должна сама решить вопрос по возобновлению сезона

Бывший президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о том, каким образом нужно завершить сезон в европейских чемпионатах.
«Здесь должен быть прагматизм. Безусловно, должна быть объективность в этом вопросе. Существуют игровые рамки, время, в которое мы можем играть. Надо исходить из этого. Не должно быть так, чтобы смотрели только с одной колокольни.
УЕФА мог бы дать возможность лигам решать этот момент, потому что в каждой конкретной стране своя ситуация. По распространению коронавируса мы видим, что те ограничения, которые есть, скорее всего, будут продлены.
Китай, например, начинает возвращаться к нормальной жизни. Поэтому каждая страна должна разобраться в ситуации сама, принять решения с федерацией, властями.
Может быть, придумать какую-то модель определения мест, но, опять же, это должны решать профессионалы», – сказал Мутко.
- 8 апреля 2020
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