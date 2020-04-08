АПЛ опровергла информацию о досрочном завершении сезона
Английская Премьер-лига не намерена досрочно завершать нынешний сезон, несмотря на появивившуюся ранее информацию об обратном.
Как сообщает The Independent, слухи о планах лиги отказаться от проведения оставшихся матчей этого розыгрыша в связи с пандемией коронавируса являются некорректными.
Напомним, о намерении АПЛ досрочно завершить сезон заявил спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино. По его словам, лига готовилась выступить с соответствующим заявлением в связи с тем, что «ситуация в Англии становится очень, очень серьёзной».
Ранее от проведения оставшихся матчей нынешнего сезона отказалась Федерация футбола Бельгии. После этого в УЕФА пригрозили лигам недопуском их клубов до еврокубков в случае принятия подобных решений.
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